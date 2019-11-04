В Саратове Крестный ход прервал движение троллейбусов
Не ходят три маршрута
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Сегодня, 4 ноября, в Саратове прервалось движение трех троллейбусов из-за Крестного хода по Московской улице.
В профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте» уточнили, что ограничения начали действовать с 10:30.
Так, свой путь прекратили троллейбусы №1 и 5, четвертый маршрут едет от улицы Азина до Лермонтова, а пятый следует лишь до центрального колхозного рынка.
ИСТОЧНИК KP.RU