В Саратове Крестный ход прервал движение троллейбусов

СЕГОДНЯ 12:43 2019-11-04T12:43:18+03:00

Не ходят три маршрута

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Сегодня, 4 ноября, в Саратове прервалось движение трех троллейбусов из-за Крестного хода по Московской улице.

В профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте» уточнили, что ограничения начали действовать с 10:30.

Так, свой путь прекратили троллейбусы №1 и 5, четвертый маршрут едет от улицы Азина до Лермонтова, а пятый следует лишь до центрального колхозного рынка.

ИСТОЧНИК KP.RU