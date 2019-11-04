В Краснопартизанском районе задержаны три браконьера

СЕГОДНЯ 12:39 2019-11-04T12:39:02+03:00

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Вчера, 3 ноября, в 19:55 полицейские вместе с инспектором рыбоохраны в рамках операций «Антикриминал» и «Биосфера» задержали на реке Большой Иргиз трех браконьеров.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, выяснилось, что 40 и 42-летние мужчины из поселка Заволжский вместе с 44-летним пугачевцем незаконно ловили рыбу.

У них изъяли две лодки и семь сетей, внутри которых никого не оказалось.

На граждан составили административные протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU