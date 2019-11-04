2019-11-04T12:39:02+03:00
Происшествия

В Краснопартизанском районе задержаны три браконьера

Добычей граждан стала рыба
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера, 3 ноября, в 19:55 полицейские вместе с инспектором рыбоохраны в рамках операций «Антикриминал» и «Биосфера» задержали на реке Большой Иргиз трех браконьеров.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, выяснилось, что 40 и 42-летние мужчины из поселка Заволжский вместе с 44-летним пугачевцем незаконно ловили рыбу.

У них изъяли две лодки и семь сетей, внутри которых никого не оказалось.

На граждан составили административные протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Энгельсе задержали двух любителей «спайса»
В Саратове Крестный ход прервал движение троллейбусов
Под Саратовом женщина на ВАЗе кувыркнулась в кювет
Минстрой РФ отнес Саратов в число городов с благоприятной средой
В Саратове у студента угнали ВАЗ
В консерватории Саратова пройдут публичные прослушивания III Всероссийского конкурса скрипачей имени Гольденберга
В Саратове женщину обманули при покупке морепродуктов
Безработное трио украло алкоголь в поселке Солнечный
В Саратовской области ликвидировано шесть очагов инфекционных болезней животных
В Саратове при столкновении двух иномарок пострадала женщина
В Саратове мужчина обокрал детский сад
Александр Янклович поздравил саратовцев с самым молодым праздником России
Жители Саратовской области выберут парки для благоустройства
Николай Панков поздравил Саратов с Днем народного единства
В Энгельсе Mazda сбила подростка, переходящего дорогу на красный свет
Саратовцу назначили срок за убийство соседа и грабеж знакомой
Михаил Исаев поздравил саратовцев с Днем народного единства
В Вольске водитель ВАЗа бросил машину с подростком после вылета в кювет
В Саратове голодный наркоман украл консервы из пекарни
Саратов со всей страной в 15-й раз отмечают День народного единства
Праздничный день у саратовцев пройдет с сильным ветром
В Саратове стартовали гастроли «Царицынской оперы»
Из ТЦ «Оранжевый» эвакуировали почти тысячу человек
На проспекте Кирова высаживают 115 кленов
Провалившегося под лед ребенка на пруду в Татищевском районе спас рыбак
Водитель и пассажир такси в Саратове пострадали в перевернувшейся машине