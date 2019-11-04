Под Саратовом женщина на ВАЗе кувыркнулась в кювет

СЕГОДНЯ 12:21 2019-11-04T12:21:52+03:00

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Вчера, 3 ноября, в 13:40 на 667 км подъезда к Саратову от трассы М6 «Каспий» Лысогорского района 43-летняя водительница ВАЗ-21140 устроила ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, гражданка превысила скорость, после чего ее автомобиль унесло в кювет, расположенный с левой стороне дороги и машина опрокинулась.

В результате аварии гражданку госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU