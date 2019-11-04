В Саратове у студента угнали ВАЗ

СЕГОДНЯ 12:16 2019-11-04T12:16:12+03:00

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Полиция Октябрьского района раскрыла угон у 21-летнего первокурсника.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 10 по 12 октября неизвестные забрали его ВАЗ-2114, припаркованный на улице Миротворцева.

В субботу, 2 ноября, предполагаемого преступника в возрасте 24 лет задержали.

Выяснилось, что парень нигде не работает и ни разу не сидел в тюрьме, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU