2019-11-04T12:13:01+03:00
Общество

В консерватории Саратова пройдут публичные прослушивания III Всероссийского конкурса скрипачей имени Гольденберга

Мероприятие продлится три дня
Дарья Вострикова
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В Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова пройдут публичные прослушивания III Всероссийского конкурса скрипачей имени Н.А.Гольденберга с 7 по 10 ноября.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, жюри предстоит оценить 50 конкурсантов.

Также в рамках состязания состоится Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы исполнительского искусства и музыкальной педагогики: традиции, современное состояние, перспективы».

Мероприятие начнется в 16:00 7 ноября в большом зале консерватории, награждение победителей и заключительный концерт лауреатов состязания при участии Академического симфонического оркестра Саратовской областной филармонии имени А. Шнитке под управлением заслуженного деятеля искусств России А.А.Фельдмана. пройдет там же, в 16:00 10 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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