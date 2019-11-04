В Саратове женщину обманули при покупке морепродуктов
Мошенника задержали
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Полиция Волжского района раскрыла мошенничество в отношении 28-летней женщины.
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, гражданка 13 июня связалась по соцсети с продавцом морепродуктов и перевела ему 3492 рубля, в счет оплаты покупки.
Однако экзотический товар она так и не получила.
Предполагаемый преступник задержан, им оказался 32-летний саратовец, который признался в обмане и рассказал, что потратил похищенное на себя.
На него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU