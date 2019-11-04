В Саратове женщину обманули при покупке морепродуктов

СЕГОДНЯ 12:08 2019-11-04T12:08:26+03:00

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Полиция Волжского района раскрыла мошенничество в отношении 28-летней женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, гражданка 13 июня связалась по соцсети с продавцом морепродуктов и перевела ему 3492 рубля, в счет оплаты покупки.

Однако экзотический товар она так и не получила.

Предполагаемый преступник задержан, им оказался 32-летний саратовец, который признался в обмане и рассказал, что потратил похищенное на себя.

На него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU