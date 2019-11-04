Безработное трио украло алкоголь в поселке Солнечный

СЕГОДНЯ 11:30 2019-11-04T11:30:58+03:00

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Полиция поселка Солнечный раскрыла кражу из торговой точки на улице Блинова, о которой сообщил 39-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, 1 ноября неизвестные унесли из магазина алкоголь на сумму свыше 9 тыс. рублей.

Предполагаемых похитителей задержали, ими оказались 21 и 22-летние девушки,а также 24-летний парень, все они сейчас нигде не работают.

Граждане во всем признались, похищенное у них изъяли, а на самих завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU