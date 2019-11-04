Безработное трио украло алкоголь в поселке Солнечный
Граждан задержали
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Полиция поселка Солнечный раскрыла кражу из торговой точки на улице Блинова, о которой сообщил 39-летний мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, 1 ноября неизвестные унесли из магазина алкоголь на сумму свыше 9 тыс. рублей.
Предполагаемых похитителей задержали, ими оказались 21 и 22-летние девушки,а также 24-летний парень, все они сейчас нигде не работают.
Граждане во всем признались, похищенное у них изъяли, а на самих завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU