В Саратовской области ликвидировано шесть очагов инфекционных болезней животных
В Саратовской области за октябрь специалисты областной государственной ветеринарной службы ликвидировали шесть очагов инфекционных болезней животных.
Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении ветеринарии правительства Саратовской области, теперь от бешенства свободно село Георгиевка Марксовского района и Марьино Турковского района.
Село Малая Тополевка оздоровлено от лейкоза, а станция Титоренко от нодулярного дерматита крупного рогатого скота.
В Калининском районе завершены мероприятия по ликвидации АЧС, в Татищевском районе устранен объект, подверженный африканской чуме.
Специалисты выявили вспышку бруцеллеза у села Варфоломеевка, хуторов Береговой и Ближний, очаг туберкулеза в селе Чкаловка Марксовского района.
Инфицированных бешенством животных обнаружили в Ленинском районе и поселке Юбилейном Саратова, селе Квасниковка и поселке Знание.
На этих территориях проводятся все необходимые мероприятия.
Напомним, что за 2019 год ветеринары сделали около 3,5 млн вакцинаций животным, а также выполнили 2,4 млн диагностических исследований поголовья.
ИСТОЧНИК KP.RU