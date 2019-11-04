2019-11-04T11:25:16+03:00
Общество

В Саратовской области ликвидировано шесть очагов инфекционных болезней животных

За 2019 год ветеринары сделали 3,5 млн прививок
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области за октябрь специалисты областной государственной ветеринарной службы ликвидировали шесть очагов инфекционных болезней животных.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении ветеринарии правительства Саратовской области, теперь от бешенства свободно село Георгиевка Марксовского района и Марьино Турковского района.

Село Малая Тополевка оздоровлено от лейкоза, а станция Титоренко от нодулярного дерматита крупного рогатого скота.

В Калининском районе завершены мероприятия по ликвидации АЧС, в Татищевском районе устранен объект, подверженный африканской чуме.

Специалисты выявили вспышку бруцеллеза у села Варфоломеевка, хуторов Береговой и Ближний, очаг туберкулеза в селе Чкаловка Марксовского района.

Инфицированных бешенством животных обнаружили в Ленинском районе и поселке Юбилейном Саратова, селе Квасниковка и поселке Знание.

На этих территориях проводятся все необходимые мероприятия.

Напомним, что за 2019 год ветеринары сделали около 3,5 млн вакцинаций животным, а также выполнили 2,4 млн диагностических исследований поголовья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Энгельсе задержали двух любителей «спайса»
В Саратове Крестный ход прервал движение троллейбусов
В Краснопартизанском районе задержаны три браконьера
Под Саратовом женщина на ВАЗе кувыркнулась в кювет
Минстрой РФ отнес Саратов в число городов с благоприятной средой
В Саратове у студента угнали ВАЗ
В консерватории Саратова пройдут публичные прослушивания III Всероссийского конкурса скрипачей имени Гольденберга
В Саратове женщину обманули при покупке морепродуктов
Безработное трио украло алкоголь в поселке Солнечный
В Саратове при столкновении двух иномарок пострадала женщина
В Саратове мужчина обокрал детский сад
Александр Янклович поздравил саратовцев с самым молодым праздником России
Жители Саратовской области выберут парки для благоустройства
Николай Панков поздравил Саратов с Днем народного единства
В Энгельсе Mazda сбила подростка, переходящего дорогу на красный свет
Саратовцу назначили срок за убийство соседа и грабеж знакомой
Михаил Исаев поздравил саратовцев с Днем народного единства
В Вольске водитель ВАЗа бросил машину с подростком после вылета в кювет
В Саратове голодный наркоман украл консервы из пекарни
Саратов со всей страной в 15-й раз отмечают День народного единства
Праздничный день у саратовцев пройдет с сильным ветром
В Саратове стартовали гастроли «Царицынской оперы»
Из ТЦ «Оранжевый» эвакуировали почти тысячу человек
На проспекте Кирова высаживают 115 кленов
Провалившегося под лед ребенка на пруду в Татищевском районе спас рыбак
Водитель и пассажир такси в Саратове пострадали в перевернувшейся машине