В Саратовской области ликвидировано шесть очагов инфекционных болезней животных

СЕГОДНЯ 11:25 2019-11-04T11:25:16+03:00

За 2019 год ветеринары сделали 3,5 млн прививок

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В Саратовской области за октябрь специалисты областной государственной ветеринарной службы ликвидировали шесть очагов инфекционных болезней животных.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении ветеринарии правительства Саратовской области, теперь от бешенства свободно село Георгиевка Марксовского района и Марьино Турковского района.

Село Малая Тополевка оздоровлено от лейкоза, а станция Титоренко от нодулярного дерматита крупного рогатого скота.

В Калининском районе завершены мероприятия по ликвидации АЧС, в Татищевском районе устранен объект, подверженный африканской чуме.

Специалисты выявили вспышку бруцеллеза у села Варфоломеевка, хуторов Береговой и Ближний, очаг туберкулеза в селе Чкаловка Марксовского района.

Инфицированных бешенством животных обнаружили в Ленинском районе и поселке Юбилейном Саратова, селе Квасниковка и поселке Знание.

На этих территориях проводятся все необходимые мероприятия.

Напомним, что за 2019 год ветеринары сделали около 3,5 млн вакцинаций животным, а также выполнили 2,4 млн диагностических исследований поголовья.

ИСТОЧНИК KP.RU