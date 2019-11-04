В Саратове мужчина обокрал детский сад

СЕГОДНЯ 10:50 2019-11-04T10:50:24+03:00

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Полиция Кировского района раскрыла кражу из детского сада на Артиллерийской улице.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам 49-летнего заявителя, 23 сентября кто-то проник в помещение и унес шуруповерт, перфоратор, шлифовальную машину, уровень и ножницы.

Сумма ущерба составила 40 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 28-летний гражданин, который во всем признался.

У него изъяли похищенное, после чего отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU