В Саратове мужчина обокрал детский сад
Гражданин признался в содеянном
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Полиция Кировского района раскрыла кражу из детского сада на Артиллерийской улице.
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам 49-летнего заявителя, 23 сентября кто-то проник в помещение и унес шуруповерт, перфоратор, шлифовальную машину, уровень и ножницы.
Сумма ущерба составила 40 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 28-летний гражданин, который во всем признался.
У него изъяли похищенное, после чего отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU