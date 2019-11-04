Александр Янклович поздравил саратовцев с самым молодым праздником России

СЕГОДНЯ 10:29 2019-11-04T10:29:15+03:00

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Герой России, депутат Саратовской городской Думы Александр Янклович поздравил саратовцев с Днем народного единства.

-Сегодня мы отмечаем, наверное, самый молодой праздник в нашей стране — День народного единства. Самый молодой, но имеющий глубокие исторические корни. Уже более четырех веков назад граждане нашей страны объединились ради одной-единственной цели — сохранить свою страну, свою свободу, свою веру. Тогда люди разных национальностей и религий объединились, чтобы спасти нашу страну от захватчиков.

Таких случаев в истории страны было много и после подвига Минина и Пожарского. Существование Российского государства стояло под угрозой и в Отечественную войну 1812 года, и во время Великой Отечественной войны, и в период распада Советского Союза. И историческая правда нашей страны доказала, что только когда мы едины, мы непобедимы!

Кем бы мы ни были, кем бы мы ни работали, какой бы веры мы ни придерживались, мы знаем, что сильны мы только тогда, когда мы вместе. Именно с таким чувством, 20 лет назад, когда террористы напали на мирную дагестанскую республику, наши саратовские бойцы 20-го отряда выехали туда и вместе с местными жителями отстояли свободу и независимость не просто Дагестана, а всей нашей России. Потому что именно Россию хотели разрушить, уничтожить, унизить те, кто пришел к нам с оружием. Тогда я лично понял, что такое подлинное единство. Единство народов и национальностей ради общей цели — сохранения нашего государства.

Я приглашаю всех присоединиться к челленджу #мыедины #мынепобедимы и еще раз поздравляю с этим замечательным праздником! — сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU