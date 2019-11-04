Жители Саратовской области выберут парки для благоустройства
Жители Саратовской области до 1 декабря 2019 года могут выбрать общественную территорию для благоустройства на 2020 год.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области, в следующем году в регионе продолжат реализовать проект «Формирование комфортной городской среда» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
В городах, где живет более 20 тыс.человек,— Аткарск, Балаково, Балашов, Вольск, Ершов, Красноармейск, Маркс, Петровск, Пугачев, Ртищево, Энгельс, Саратов, проведут рейтинговое голосование.
В муниципалитетах, где находится менее 20 тыс.человек, состоятся общественные обсуждения.
Так, в 2019 году в регионе благоустроят 75 общественных территорий. На данный момент работы уже завершены на 70 объектах, еще на пяти – работы продолжаются.
ИСТОЧНИК KP.RU