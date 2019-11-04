2019-11-04T10:27:16+03:00
Общество

Жители Саратовской области выберут парки для благоустройства

В этом году в регионе приведут в порядок 75 общественных территорий
Дарья Вострикова
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Жители Саратовской области до 1 декабря 2019 года могут выбрать общественную территорию для благоустройства на 2020 год.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области, в следующем году в регионе продолжат реализовать проект «Формирование комфортной городской среда» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

В городах, где живет более 20 тыс.человек,— Аткарск, Балаково, Балашов, Вольск, Ершов, Красноармейск, Маркс, Петровск, Пугачев, Ртищево, Энгельс, Саратов, проведут рейтинговое голосование.

В муниципалитетах, где находится менее 20 тыс.человек, состоятся общественные обсуждения.

Так, в 2019 году в регионе благоустроят 75 общественных территорий. На данный момент работы уже завершены на 70 объектах, еще на пяти – работы продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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