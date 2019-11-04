2019-11-04T09:44:16+03:00
Происшествия

Саратовцу назначили срок за убийство соседа и грабеж знакомой

Мужчина проведет в тюрьме 13 лет
Дарья Вострикова
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Суд признал 33-летнего рецидивиста из Ленинского района виновным в разбое, грабеже и умышленном причинении здоровью, которое по неосторожности повлекло за собой смерть человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СК, установлено, что 28 июня вечером мужчина поинтересовался у 35-летнего соседа, не хочет ли он выкупать свой мобильный телефон.

Гражданин ответил, что как раз собирается в ломбард и он уже взял с собой деньги.

Горожане отправились до этого пункта назначения вместе, как вдруг 33-летний мужчина предложил срезать путь и пройти короткой дорогой. Дождавшись безлюдного места, злоумышленник ударил соседа кулаком по голове, от чего тот упал на землю. Рецидивист продолжил избивать свою жертву до потери сознания, а после взял у потерпевшего 5,2 тыс. рублей и ушел.

Утром 29 июня мужчину на земле обнаружила его соседа и вызвала скорую помощь. Прибывшие врачи отвезли его в больницу, однако от полученных травм 1 июля потерпевший скончался.

Ранее днем 15 июня злоумышленник пил со своей подругой в квартире на улице Тархова. Услышав от собутыльницы обзывательство, обидчивый рецидивист отобрал у нее телефон стоимостью свыше 9 тыс. рублей и выгнал из квартиры.

Еще до окончания следствия мужчина признал свою вину, ему назначили 13 лет исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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