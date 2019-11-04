2019-11-04T09:34:42+03:00
Общество

Михаил Исаев поздравил саратовцев с Днем народного единства

Мэр пожелал мирного неба над головой и семейного благополучия
Дарья Вострикова
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Мэр Саратова Михаил Исаев поздравил горожан с Днем народного единства.

- От всего сердца поздравляю вас с государственным праздником – Днем народного единства! В этот день наша страна с особым почтением вспоминает подвиг, который совершил русский народ во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, тем самым освободив Москву от врага.

Их поступок на долгие годы и столетия стал примером героической сплоченности и крепости духа в желании защитить Родину. За мирную жизнь будущих поколений наши предки готовы были пожертвовать всем, даже собственной жизнью. К сожалению, такое в истории России повторялось не единожды, но ничто не смогло сломить русский народ в борьбе за свою суверенность, — сказал мэр.

Свое поздравление, размещенное на сайте городской администрации, Михаил Исаев закончил пожеланием мирного неба над головой и благополучия в семьях, а также здоровья саратовцам и их близким.

ИСТОЧНИК KP.RU

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