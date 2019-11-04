В Вольске водитель ВАЗа бросил машину с подростком после вылета в кювет
Девочку госпитализировали
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Вчера, 3 ноября, в 19:00 на 29-м км трассы «Вольск — Черкасское» неустановленный водитель ВАЗ-211440 устроил ДТП.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, мужчина вылетел в кювет, машина опрокинулась, а он скрылся с места аварии.
В результате ДТП пострадала пассажирка из отечественной легковушки, 14-летняя девочка.
Ее госпитализировали, по факту аварии проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU