В Вольске водитель ВАЗа бросил машину с подростком после вылета в кювет

СЕГОДНЯ 08:59 2019-11-04T08:59:55+03:00

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Вчера, 3 ноября, в 19:00 на 29-м км трассы «Вольск — Черкасское» неустановленный водитель ВАЗ-211440 устроил ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, мужчина вылетел в кювет, машина опрокинулась, а он скрылся с места аварии.

В результате ДТП пострадала пассажирка из отечественной легковушки, 14-летняя девочка.

Ее госпитализировали, по факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU