В Саратове голодный наркоман украл консервы из пекарни

СЕГОДНЯ 08:51 2019-11-04T08:51:14+03:00

Мужчина во всем признался

Изменить размер текста: A A

Полиция Заводского района раскрыла кражу консервации из пекарни, расположенной на Крымской улице.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, 8 октября с заявлением обратилась 39-летняя женщина и рассказала, что преступление произошло 6 октября в 15:30.

Неизвестный тайком забрал конфитюры: 12,5 кг вишни и столько же киви, а также трехлитровую банку маринованных огурцов.

Сумма ущерба превысила отметку в 3,7 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 30-летний рецидивист, который ранее отбывал срок за преступление, связанное с наркотиками.

Мужчина во всем признался, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU