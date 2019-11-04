В Саратове голодный наркоман украл консервы из пекарни
Полиция Заводского района раскрыла кражу консервации из пекарни, расположенной на Крымской улице.
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, 8 октября с заявлением обратилась 39-летняя женщина и рассказала, что преступление произошло 6 октября в 15:30.
Неизвестный тайком забрал конфитюры: 12,5 кг вишни и столько же киви, а также трехлитровую банку маринованных огурцов.
Сумма ущерба превысила отметку в 3,7 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 30-летний рецидивист, который ранее отбывал срок за преступление, связанное с наркотиками.
Мужчина во всем признался, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU