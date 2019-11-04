Саратов со всей страной в 15-й раз отмечают День народного единства

СЕГОДНЯ 08:46 2019-11-04T08:46:42+03:00

В этот день героический подвиг совершило народное ополчение с Мининым и Пожарским

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Сегодня, 4 ноября, жители Саратовской области вместе со всей Россией в 15-й раз отмечают День народного единства.

Идею сделать именно это число ноября Днем народного единства выдвинул Межрелигиозный совет России в сентябре 2004 года, ее поддержал думский Комитет по труду и социальной политике.

Позже, 29 сентября, Патриарх Московский и всей Руси Алексий присоединился к этому решению.

Именно в этот день народное ополчение, которое создал князь Дмитрий Пожарский и земской староста Кузьма Минин штурмом взяли Китай-город освободили Москву от польских интервентов. Граждане совершили подвиг, который каждый год вспоминает благодарная страна.

ИСТОЧНИК KP.RU