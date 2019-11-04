2019-11-04T16:00:35+03:00
Звезды

«Царицынская опера» представила на саратовской сцене новую версию «Кармен»

Режиссер-постановщик – Григ Скоморовски (Вена, Австрия)
Армен Осипян
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Фото Армена ОсипянаФото Армена Осипяна
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2 ноября состоялся очередной показ спектакля «Царицынской оперы» в Саратове. Волгоградские театр представил на сцене саратовского академического театра оперы и балета новую версию оперы Жоржа Бизе «Кармен». Постановка исполнялась на французском языке (в сопровождении синхронных русскоязычных переводов). Либретто: А.Мельяка и Л. Галеви по мотивам одноименной новеллы Проспера Мериме. Опера «Кармен» волгоградского театра – это работа австрийского режиссера-постановщика Грига Скоморовски.

Первая постановка оперы «Кармен», которая состоялась 3 марта 1875 года в Париже (театр «Опера-Комик»), оказалась провальной. Образы этого произведения оскорбляли нравственность публики. Скандальный дебют «Кармен» вызвал много негативных комментариев со стороны зрителей и журналистов. Но это имело и положительный эффект. А в первый год постановки опера «Кармен» была показана тридцать семь раз. Сам Жорж Бизе скончался через три месяца после премьеры своего нетленного произведения.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Постановка «Царицынской оперы» вне времени и вне пространства. Режиссер спектакля намеренно уходит от тривиальных оперных клише, где цыганский колорит становится причиной конфликта, происходящего на сцене. Его работа имеет общечеловеческий смысл. Эта история могла произойти в любое время в любом месте.

В центре спектакля Грига Скоморовски не Кармен, а Хозе. Молодой человек, прошедший путь от добропорядочности, преданности и любви к чудовищному преступлению. Как могла произойти столь радикальная трансформация в мировоззрении Хозе? Это главный вопрос, который интересует австрийского режиссера. В партии Хозе солист – Виталий Ревякин, Кармен – Наталья Филиппова, Микаэла – заслуженная артистка РФ Анна Девяткина.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

После исполнения вступительной арии Кармен L’amour est un oiseau rebelle («Любовь – мятежная птица») саратовские зрители громко аплодировали солистке волгоградского театра.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Костюмы, созданные художником театра Еленой Павловской, не относятся к эпохе Проспера Мериме и Жоржа Бизе. Они, скорее, современны. Коллекция костюмов менялась в каждом действии и придерживалась строгого и изысканного стиля. Декорации Георгия Матевосяна также оригинальны. Они не создавали особую атмосферу, скорее, трансформировали пространство. Световую технику театр привез с собой.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Премьера спектакля на сцене театра «Царицынская опера» состоялась 30 января 2019 года.

3 часа 15 минут зрители наблюдали за столь эмоциональным, зрелищным, а также технически насыщенным спектаклем. Театр «Царицынская опера» за два дня гастролей показал высокий уровень профессионализма. Саратовцы по достоинству оценили представленные постановки.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Больше всего аплодисментов и оваций досталось исполнителям партий Хозе (Виталий Ревякин), Микаэлы (заслуженная артистка РФ Анна Девяткина) и Кармен (Наталья Филиппова). На сцену во время поклона также вышел дирижер спектакля Сергей Гринев. Саратовские зрители бурно аплодировали и бравировали всем участникам спектакля и отдельно симфоническому оркестру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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