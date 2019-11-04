«Царицынская опера» представила на саратовской сцене новую версию «Кармен»

СЕГОДНЯ 16:00 2019-11-04T16:00:35+03:00

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2 ноября состоялся очередной показ спектакля «Царицынской оперы» в Саратове. Волгоградские театр представил на сцене саратовского академического театра оперы и балета новую версию оперы Жоржа Бизе «Кармен». Постановка исполнялась на французском языке (в сопровождении синхронных русскоязычных переводов). Либретто: А.Мельяка и Л. Галеви по мотивам одноименной новеллы Проспера Мериме. Опера «Кармен» волгоградского театра – это работа австрийского режиссера-постановщика Грига Скоморовски.

Первая постановка оперы «Кармен», которая состоялась 3 марта 1875 года в Париже (театр «Опера-Комик»), оказалась провальной. Образы этого произведения оскорбляли нравственность публики. Скандальный дебют «Кармен» вызвал много негативных комментариев со стороны зрителей и журналистов. Но это имело и положительный эффект. А в первый год постановки опера «Кармен» была показана тридцать семь раз. Сам Жорж Бизе скончался через три месяца после премьеры своего нетленного произведения.

Фото Армена Осипяна

Постановка «Царицынской оперы» вне времени и вне пространства. Режиссер спектакля намеренно уходит от тривиальных оперных клише, где цыганский колорит становится причиной конфликта, происходящего на сцене. Его работа имеет общечеловеческий смысл. Эта история могла произойти в любое время в любом месте.

В центре спектакля Грига Скоморовски не Кармен, а Хозе. Молодой человек, прошедший путь от добропорядочности, преданности и любви к чудовищному преступлению. Как могла произойти столь радикальная трансформация в мировоззрении Хозе? Это главный вопрос, который интересует австрийского режиссера. В партии Хозе солист – Виталий Ревякин, Кармен – Наталья Филиппова, Микаэла – заслуженная артистка РФ Анна Девяткина.

Фото Армена Осипяна

После исполнения вступительной арии Кармен L’amour est un oiseau rebelle («Любовь – мятежная птица») саратовские зрители громко аплодировали солистке волгоградского театра.

Фото Армена Осипяна

Костюмы, созданные художником театра Еленой Павловской, не относятся к эпохе Проспера Мериме и Жоржа Бизе. Они, скорее, современны. Коллекция костюмов менялась в каждом действии и придерживалась строгого и изысканного стиля. Декорации Георгия Матевосяна также оригинальны. Они не создавали особую атмосферу, скорее, трансформировали пространство. Световую технику театр привез с собой.

Фото Армена Осипяна

Премьера спектакля на сцене театра «Царицынская опера» состоялась 30 января 2019 года.

3 часа 15 минут зрители наблюдали за столь эмоциональным, зрелищным, а также технически насыщенным спектаклем. Театр «Царицынская опера» за два дня гастролей показал высокий уровень профессионализма. Саратовцы по достоинству оценили представленные постановки.

Фото Армена Осипяна

Больше всего аплодисментов и оваций досталось исполнителям партий Хозе (Виталий Ревякин), Микаэлы (заслуженная артистка РФ Анна Девяткина) и Кармен (Наталья Филиппова). На сцену во время поклона также вышел дирижер спектакля Сергей Гринев. Саратовские зрители бурно аплодировали и бравировали всем участникам спектакля и отдельно симфоническому оркестру.

ИСТОЧНИК KP.RU