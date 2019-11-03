В Саратове стартовали гастроли «Царицынской оперы»

СЕГОДНЯ 20:58 2019-11-03T21:06:10+03:00

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На сцене Саратовского академического театра оперы и балета впервые прошли гастроли «Царицынской оперы». Зрители увидели три премьерных спектакля волгоградского театра. Саратовской публике представили: мистерию Карла Орфа «Кармина Бурана», детский мюзикл «Принцесса на горошине» и новую версию оперы Жоржа Бизе «Кармен».

Первым показом стала музыкально-хореографическая мистерия Карла Орфа «Кармина Бурана». Композитор назвал свое сочинение праздником победы человеческого духа через равновесие плотского и вселенского. Режиссер-постановщик Александр Зверев и дирижер Сергей Гринев из сценической кантаты создали полноценный и оригинальный спектакль, наполненный музыкой Орфа, Генделя и Моцарта. Постановка «Царицынской оперы» представляет собой историю о вечном противостоянии добра и зла, любви и ненависти, толпы и индивидуальности.

Фото Армена Осипяна

«Кармина Бурана» по-латыни означает «Песни Бойерна». Оригинальный манускрипт сборника был найден в 1803 году в бенедиктинском монастыре Бойерн на территории современной Боварии. Он был датирован 1300-м годом и содержал множество текстов, написанных вегантами – странствующими певцами и поэтами. Тесты песен были написаны на латыни, старонемецком и старофранцузском языках. Карл Орф выбрал из сборника 24 стихотворения. Жанр своего произведения композитор определил как «Светские песни для певцов и хора в сопровождении инструментов с представлением на сцене». В 1937 году в Старой опере Франкфурта-на-Майне с успехом прошло первое исполнение «Кармины Бураны». И после премьеры Карл Орф сообщил своему издателю: «Все, что я до сих пор написал, а вы, к сожалению, издали, можете уничтожить». С «Кармина Бурана» начинается мое собрание сочинений».

Постановщики спектакля представили зрителям фантазию на тему человеческой судьбы. Начинается история с момента зарождения на небесах жизни девочки (Героини). Ее сопровождает представитель высших сил (Безликий). Он призван оберегать ребенка от всех невзгод. Став взрослой, девушка выбирает своего Героя. Молодые начинают готовиться к предстоящей свадьбе. На празднике появляется Баритон, который больше достоин внимания Героини. Они танцуют, знакомятся и вскоре разлучаются.

Фото Армена Осипяна

Перед сценой свадьбы проходит обряд обручения. Девушки надевают венки на своих суженных. Героиня украшает венком голову своего избранника. Герой принимает венок, остальные молодые люди отвергают их, выражая свое нежелание жениться. Празднование свадьбы Героя и Героини состоялось в таверне. Здесь появляется умный и красивый молодой человек – Баритон. Он привлекает внимание гостей. Также на праздновании появляется антипод Баритона – Тенор, над которым люди лишь смеются. Конфликт перерастает в драку. Толпа, набросившаяся на Тенора, способна убить ввязавшегося в драку Баритона. Безликий, который следил за событиями со стороны, решает поменять мужчин местами.

Постановку «Царицынской оперы» открывала и завершала хоровая композиция «O Fortuna». В некоторых эпизодах спектакля на сцене располагалось больше пятидесяти человек. В работе заняты артисты хора, хоровой капеллы, оркестра и балетной труппы театра «Царицынская опера».

Фото Армена Осипяна

Душа героини в смятении исполняет свой танец. Теперь она должна сделать очередной выбор – между своим мужем Героем и возлюбленным Баритоном. Герои, не подозревая о небесной жизни, продолжают свою жизнь. Счастье так и не пришло в дом Героя и Героини. Муж по-прежнему увлечен другими женщинами. А Баритон постепенно меняется. Он становиться похожим на Тенора. Теперь толпа также отвергает его. В заключительной части спектакля жертвой становится героиня. Она попыталась спасти Баритона. Однако отчаянная попытка девушки оказалась неудачной. Героиня погибает. Толпа прощается с девушкой. Неожиданно люди начинают танцевать, ведь жизнь, по их мнению, продолжается. Барион в безумии также пускается в пляс. Вскоре он замечает Героиню, которая пришла за ним. Он берет девушку за руку, и они вместе уходят в бесконечность.

Фото Армена Осипяна

В спектакле «Царицынской оперы» также звучала «Lacrimosa» Моцарта.

Отдельные аплодисменты звучали дирижеру-постановщику, лауреату всероссийского конкурса – Сергею Гриневу и волгоградскому оркестру. Хочется также отметить, что в постановке «Кармина Бурана» впечатляющие декорации и костюмы. Практически два часа саратовский зритель, затаив дыхание, наблюдал за столь масштабным и эмоциональным спектаклем. В заключение вечера зрители щедро аплодировали всем участникам постановки. Волгоградскому театру удалось покорить сердца саратовских зрителей. Овации не стихали несколько минут. Зрители продолжали аплодировать и бравировать стоя. Премьера спектакля «Кармина Бурана» в волгоградском театре состоялась 20 июня 2019 года.

Фото Армена Осипяна

ИСТОЧНИК KP.RU