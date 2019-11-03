На проспекте Кирова высаживают 115 кленов

СЕГОДНЯ 19:58 2019-11-03T19:59:14+03:00

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На проспекте Кирова в Саратове начались работы по озеленению.

Фото из Instagram Volodin.saratov

Как сообщили сторонники председателя Госдумы Вячеслава Володина в Instagram-аккаунте Volodin.saratov, на главной пешеходной зоне города высаживают 115 остролистных кленов.

Фото из Instagram Volodin.saratov

Также на проспекте установили светодиодные фонари.

Между тем работы продолжаются. Сейчас практически завершена укладка плитки на участке между Радищева и Вольской, предстоит уложить еще 1,7 тыс. кв. м плитки. Также благоустраивают пространство между улицами Вольская и Чапаева.

ИСТОЧНИК KP.RU