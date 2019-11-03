Под Ершовом спасатели помогли троим замерзающим в «Жигулях»

СЕГОДНЯ 15:19 2019-11-03T15:19:59+03:00

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В Ершовском районе Саратовской области сегодня ночью, 3 ноября, сотрудники облспаса помогли замерзающим в машине людям.

На дороге между Южным и Антоновкой заглох ВАЗ-2105. В «Жигулях» закончилось топливо, и трое людей начали замерзать, тогда и позвонили спасателям. Вызов поступил в 3:36.

Сотрудники облспаса доставили 55-летнего мужчину, 34 и 59-летнюю женщин до родственников.

ИСТОЧНИК KP.RU