Праздничный день у саратовцев пройдет с сильным ветром
Температура поднимется только до +6 градусов
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В Саратовской области сегодня, 4 ноября, в День народного единства ожидается переменная облачность без существенных осадков.
- Утром местами будет туман с видимостью 500-1000 метров. Ветер подует с юга со скоростью 6-11 м/с, утром и днем он будет дуть с порывами до 15-17 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
Температура днем составит всего +1…+6 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU