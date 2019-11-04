Праздничный день у саратовцев пройдет с сильным ветром

СЕГОДНЯ 07:46 2019-11-04T07:46:49+03:00

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В Саратовской области сегодня, 4 ноября, в День народного единства ожидается переменная облачность без существенных осадков.

- Утром местами будет туман с видимостью 500-1000 метров. Ветер подует с юга со скоростью 6-11 м/с, утром и днем он будет дуть с порывами до 15-17 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Температура днем составит всего +1…+6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU