2019-11-03T13:26:45+03:00
Происшествия

Трупы пенсионерки и ее сына лежали в квартире в Саратове больше месяца

Соседка вызвала полицию после того, как почуяла запах [фото]
Ольга Симонова
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В Октябрьском районе Саратова следователи организовали доследственную проверку после того, как в одной из квартир дома на Белоглинской улице нашли два трупа.

- По предварительным данным, в полицию обратилась местная жительница и рассказала, что она давно не видела соседей, а из их квартиры идет сильный запах, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Специалисты вскрыли дверь и на полу в коридоре нашли тело 81-летней хозяйки квартиры, а в комнате — ее 56-летнего сына.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Следователи и судмедэксперты осмотрели жилище и выяснили, что жильцы скончались более месяца назад. На их телах не нашли признаков насилия.

В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. По результатам будет принято соответствующее решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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