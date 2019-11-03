Трупы пенсионерки и ее сына лежали в квартире в Саратове больше месяца

СЕГОДНЯ 12:58 2019-11-03T13:26:45+03:00

Соседка вызвала полицию после того, как почуяла запах [фото]

Изменить размер текста: A A

В Октябрьском районе Саратова следователи организовали доследственную проверку после того, как в одной из квартир дома на Белоглинской улице нашли два трупа.

- По предварительным данным, в полицию обратилась местная жительница и рассказала, что она давно не видела соседей, а из их квартиры идет сильный запах, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Специалисты вскрыли дверь и на полу в коридоре нашли тело 81-летней хозяйки квартиры, а в комнате — ее 56-летнего сына.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Следователи и судмедэксперты осмотрели жилище и выяснили, что жильцы скончались более месяца назад. На их телах не нашли признаков насилия.

В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. По результатам будет принято соответствующее решение.

ИСТОЧНИК KP.RU