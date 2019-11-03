Трупы пенсионерки и ее сына лежали в квартире в Саратове больше месяца
В Октябрьском районе Саратова следователи организовали доследственную проверку после того, как в одной из квартир дома на Белоглинской улице нашли два трупа.
- По предварительным данным, в полицию обратилась местная жительница и рассказала, что она давно не видела соседей, а из их квартиры идет сильный запах, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.
Специалисты вскрыли дверь и на полу в коридоре нашли тело 81-летней хозяйки квартиры, а в комнате — ее 56-летнего сына.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Следователи и судмедэксперты осмотрели жилище и выяснили, что жильцы скончались более месяца назад. На их телах не нашли признаков насилия.
В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. По результатам будет принято соответствующее решение.
ИСТОЧНИК KP.RU