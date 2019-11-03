В День народного единства жителям Балакова перекроют проезд
В Балакове Саратовской области для празднования Дня народного единства 4 ноября перекроют дороги в центре города.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации Балаковского района, движение транспорта придется ограничить из-за праздничной демонстрации, во время которой по городу пройдет колонна из людей.
Так, перекрывать улицы будут с 7:00 и до того момента, пока мероприятие не закончится.
Шествие начнется в 10:00, а после состоится праздничный концерт на центральной городской площади.
Стоит отметить, что в объезд будет курсировать и общественный транспорт.
Схема изменения движения общественного транспорта
Движение будет прекращено по следующим улицам:
- на перекрестке улиц Трнавская и 30 лет Победы (со стороны «Моста Победы»);
- на пересечении улиц Трнавская и 30 лет Победы (со стороны Трнавской);
- по улице Трнавская около моста в районе кинотеатра «Мир» (с учетом возможности объезда через микрорайон 8А);
- по Трнавской в районе дома №13 по улице Бульвар Роз (перед местом разворота);
- по Трнавской с обеих сторон примыкания проспекта Героев;
- по улице Бульвар Роз (в районе школы №22).
ИСТОЧНИК KP.RU