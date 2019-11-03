2019-11-03T08:34:39+03:00
Происшествия

В Балашове курильщик спалил свой дом и погиб

Следователи организовали судмедэкспертизу [фото]
Ольга Симонова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Балашове следователи организовали доследственную проверку по факту гибели 44-летнего местного жителя.

- По предварительным данным, утром 2 ноября балашовцы заметили возгорание одного из домов на улице Пушкина и вызвали пожарных. Те потушили жилище и на пепелище, на полу одной из комнат нашли тело хозяина дома, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Следователи осмотрели место трагедии и не нашли на трупе следов насильственной смерти. Предположительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении.

В рамках проверки проводится судмедэкспертиза, чтобы установить точную причину гибели мужчины. По результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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