В Балашове курильщик спалил свой дом и погиб
В Балашове следователи организовали доследственную проверку по факту гибели 44-летнего местного жителя.
- По предварительным данным, утром 2 ноября балашовцы заметили возгорание одного из домов на улице Пушкина и вызвали пожарных. Те потушили жилище и на пепелище, на полу одной из комнат нашли тело хозяина дома, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
Следователи осмотрели место трагедии и не нашли на трупе следов насильственной смерти. Предположительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении.
В рамках проверки проводится судмедэкспертиза, чтобы установить точную причину гибели мужчины. По результатам будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU