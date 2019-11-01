В Саратове из-за умерших дольщиков не могут ввести проблемный дом

СЕГОДНЯ 17:27 2019-11-01T19:05:54+03:00

Потомки еще не вступили в наследство

Изменить размер текста: A A

Еще три проблемных дома в Саратове, которые собирались сдать до конца 2019 года, вряд ли введут в этом году.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», об этом было заявлено на традиционном совещании с обманутыми дольщиками.

В частности, жилой дом на 1-м Вакуровском проезде готов на 99%, но там есть проблемы с юридическим оформлением части имущества — прежние дольщики уже умерли, а их потомки еще не вступили в наследство.

Дом на пересечении улиц Рамаева и Мичурина все еще ожидает проекта по усилению конструкций. В этом году достроить его не успеют, готов только седьмой этаж.

Еще один дом ЖСК «Волга» на улице Сакко и Ванцетти достраивает компания Леонида Писного «Саратовоблжилстрой». Писной заметил, что из-за раскопок «Т Плюс» строители потеряли два летних месяца и сейчас их уже не наверстаешь.

- Монолитный каркас мы закончим до зимы, но сдачу дома реально произвести только в следующем году, — заметил Писной.

ИСТОЧНИК KP.RU