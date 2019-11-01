В Хэллоуин под Саратовом поймали двух мужчин с окровавленным топором
В Хвалынском районе в ночь на 1 ноября задержали браконьеров.
Как сообщили «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства, злоумышленники убили лося.
Останки животного, его внутренности, обнаружил в поле егерь. Вскоре он заметил автомобиль «Нива», но его водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. Погоня продолжалась до Вольского района, где и удалось задержать злоумышленников.
Как оказалось, в машине ехали двое мужчин, у одного из них был карабин со срезанной резьбой, чтобы можно было установить глушитель. Кстати, глушитель нашли в десяти метрах от машины.
Помимо этого в авто был найден окровавленный топор. Кровью была перепачкана одежда и обувь мужчин.
- Примечательный факт, что «Нива» не имела заднего сиденья, вместо которого полы автомобиля были закрыты плотной пленкой, — подчеркнули в комитете охотхозяйства.
На место были вызваны сотрудники полиции. Инспектор комитета тем временем проверил дом одного из задержанных и увидел, как его родственник грузит в автомобиль «Лада Приора» оружие. Впоследствии было установлено, что этого мужчину два года назад задерживали в угодьях Вольского района с незарегистрированным карабином.
По данному факту начата проверка.
В комитете отметили, что штраф за убитого лося составляет 240 тыс. рублей, а лосихи — 400 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU