2019-11-01T19:07:44+03:00
Происшествия

В Хэллоуин под Саратовом поймали двух мужчин с окровавленным топором

Их подозревают в убийстве лося
Екатерина Семенова
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В Хвалынском районе в ночь на 1 ноября задержали браконьеров.

Как сообщили «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства, злоумышленники убили лося.

Останки животного, его внутренности, обнаружил в поле егерь. Вскоре он заметил автомобиль «Нива», но его водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. Погоня продолжалась до Вольского района, где и удалось задержать злоумышленников.

Как оказалось, в машине ехали двое мужчин, у одного из них был карабин со срезанной резьбой, чтобы можно было установить глушитель. Кстати, глушитель нашли в десяти метрах от машины.

Помимо этого в авто был найден окровавленный топор. Кровью была перепачкана одежда и обувь мужчин.

- Примечательный факт, что «Нива» не имела заднего сиденья, вместо которого полы автомобиля были закрыты плотной пленкой, — подчеркнули в комитете охотхозяйства.

На место были вызваны сотрудники полиции. Инспектор комитета тем временем проверил дом одного из задержанных и увидел, как его родственник грузит в автомобиль «Лада Приора» оружие. Впоследствии было установлено, что этого мужчину два года назад задерживали в угодьях Вольского района с незарегистрированным карабином.

По данному факту начата проверка.

В комитете отметили, что штраф за убитого лося составляет 240 тыс. рублей, а лосихи — 400 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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