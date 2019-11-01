На Доску почета Саратовской области занесены 17 человек и 18 предприятий

СЕГОДНЯ 16:57 2019-11-01T17:04:47+03:00

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В Саратове состоялась торжественная церемония вручения свидетельств о занесении на Доску почета области.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», мероприятие прошло в Центре поддержки одаренных детей.

С приветственным словом выступил губернатор Валерий Радаев.

- Здесь люди, которые представляют все основные сферы экономики. Среди награжденных: финалист конкурса «Учитель года» Вероника Романова, двукратный бронзовый призер чемпионата мира по конькобежному спорту Данила Семериков, студентка и эколог-общественник Елизавета Пьянзина, технолог предприятия «Апатит», модернизировавший линию производства и сделавший вклад в улучшении экологии, Олег Зверев, худрук Балашовского театра Владимир Попов, награжденный в этом году госнаградой, и другие, — отметил глава региона.

Всего на Доску почета за заслуги в развитии социальной, экономической и культурной сферы были занесены 17 жителей региона и 18 организаций:

1. Бодров Юрий Леонидович — глава Краснопартизанского муниципального района;

2. Енжаев Анатолий Васильевич — монтажник по монтажу стальных и железобетонных изделий 4 разряда ООО Специализированный Застройщик Группа Компаний «Кронверк»;

3. Захаров Дмитрий Иванович — индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства, Новобурасский район;

4. Зверев Олег Алексеевич — аппаратчик абсорбции (старший) цеха фосфорных удобрений Балаковского филиала АО «Апатит»;

5. Колобухов Алексей Сергеевич — тренер Спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту;

6. Косякина Галина Васильевна — активист добровольческого движения «Серебряные» волонтеры Балаковского района»;

7. Пальшева Татьяна Николаевна — учитель русского языка и литературы СОШ № 2 города Аркадака;

8. Попов Владимир Николаевич — художественный руководитель Балашовского драматического театра;

9. Попов Константин Евгеньевич — главный лесничий Ширококарамышского лесничества Саратовского областного лесничества, Лысогорский район;

10. Пьянзина Елизавета Алексеевна — студентка второго курса Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Чернышевского;

11. Ремизов Андрей Петрович — директор Социально-оздоровительного центра «Пещера Монаха», Хвалынский район;

12. Романова Вероника Олеговна — учитель химии Лицея №2 города Саратова;

13. Савранская Людмила Петровна — заместитель директора - главного редактора Редакции газеты «Народная трибуна», Калининский район;

14. Семериков Данила Михайлович — спортсмен Саратовского областного центра спортивной подготовки;

15. Сергиенко Олег Федорович — Почетный член Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство»;

16. Тихонюк Виктор Павлович — водитель погрузчика ООО «Автотрасса», город Вольск;

17. Шакина Анна Александровна — начальник отдела дознания межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Балаковское» Саратовской области, майор полиции;

Предприятия и организации

1. Акционерное общество «Завод металлоконструкций», город Энгельс;

2. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Саратовский архитектурно-строительный колледж»;

3. Государственное автономное учреждение культуры «Саратовский академический театр оперы и балета»;

4. Государственное автономное учреждение «Макаровский лесхоз», Ртищевский район;

5. Государственное автономное учреждение Саратовской области «Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

6. Государственное унитарное предприятие Саратовской области «Областная инженерная защита», город Энгельс;

7. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Лысогорская районная больница»;

8. Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Балашовский» Саратовской области;

9. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Лысогорская межпоселенческая центральная библиотека» Лысогорского муниципального района Саратовской области;

10. Муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты «Слава труду», Екатериновский район;

11. Муниципальное учреждение культуры «Пугачевский краеведческий музей имени К.И. Журавлева»;

12. Муниципальное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Энергия», Татищевский район;

13. Общество с ограниченной ответственностью «Дорожное предприятие № 6», Саратовский район;

14. Общество с ограниченной ответственностью «Родина», Перелюбский район;

15. Общество с ограниченной ответственностью «Роща», Базарно-Карабулакский район;

16. Общество с ограниченной ответственностью «Саратовский электромеханический завод РЭМО»;

17. Ровенская районная организация Саратовской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

18. Татищевский муниципальный район.

ИСТОЧНИК KP.RU