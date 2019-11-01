На Доску почета Саратовской области занесены 17 человек и 18 предприятий
В Саратове состоялась торжественная церемония вручения свидетельств о занесении на Доску почета области.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», мероприятие прошло в Центре поддержки одаренных детей.
С приветственным словом выступил губернатор Валерий Радаев.
- Здесь люди, которые представляют все основные сферы экономики. Среди награжденных: финалист конкурса «Учитель года» Вероника Романова, двукратный бронзовый призер чемпионата мира по конькобежному спорту Данила Семериков, студентка и эколог-общественник Елизавета Пьянзина, технолог предприятия «Апатит», модернизировавший линию производства и сделавший вклад в улучшении экологии, Олег Зверев, худрук Балашовского театра Владимир Попов, награжденный в этом году госнаградой, и другие, — отметил глава региона.
Всего на Доску почета за заслуги в развитии социальной, экономической и культурной сферы были занесены 17 жителей региона и 18 организаций:
1. Бодров Юрий Леонидович — глава Краснопартизанского муниципального района;
2. Енжаев Анатолий Васильевич — монтажник по монтажу стальных и железобетонных изделий 4 разряда ООО Специализированный Застройщик Группа Компаний «Кронверк»;
3. Захаров Дмитрий Иванович — индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства, Новобурасский район;
4. Зверев Олег Алексеевич — аппаратчик абсорбции (старший) цеха фосфорных удобрений Балаковского филиала АО «Апатит»;
5. Колобухов Алексей Сергеевич — тренер Спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту;
6. Косякина Галина Васильевна — активист добровольческого движения «Серебряные» волонтеры Балаковского района»;
7. Пальшева Татьяна Николаевна — учитель русского языка и литературы СОШ № 2 города Аркадака;
8. Попов Владимир Николаевич — художественный руководитель Балашовского драматического театра;
9. Попов Константин Евгеньевич — главный лесничий Ширококарамышского лесничества Саратовского областного лесничества, Лысогорский район;
10. Пьянзина Елизавета Алексеевна — студентка второго курса Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Чернышевского;
11. Ремизов Андрей Петрович — директор Социально-оздоровительного центра «Пещера Монаха», Хвалынский район;
12. Романова Вероника Олеговна — учитель химии Лицея №2 города Саратова;
13. Савранская Людмила Петровна — заместитель директора - главного редактора Редакции газеты «Народная трибуна», Калининский район;
14. Семериков Данила Михайлович — спортсмен Саратовского областного центра спортивной подготовки;
15. Сергиенко Олег Федорович — Почетный член Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство»;
16. Тихонюк Виктор Павлович — водитель погрузчика ООО «Автотрасса», город Вольск;
17. Шакина Анна Александровна — начальник отдела дознания межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Балаковское» Саратовской области, майор полиции;
Предприятия и организации
1. Акционерное общество «Завод металлоконструкций», город Энгельс;
2. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Саратовский архитектурно-строительный колледж»;
3. Государственное автономное учреждение культуры «Саратовский академический театр оперы и балета»;
4. Государственное автономное учреждение «Макаровский лесхоз», Ртищевский район;
5. Государственное автономное учреждение Саратовской области «Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
6. Государственное унитарное предприятие Саратовской области «Областная инженерная защита», город Энгельс;
7. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Лысогорская районная больница»;
8. Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Балашовский» Саратовской области;
9. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Лысогорская межпоселенческая центральная библиотека» Лысогорского муниципального района Саратовской области;
10. Муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты «Слава труду», Екатериновский район;
11. Муниципальное учреждение культуры «Пугачевский краеведческий музей имени К.И. Журавлева»;
12. Муниципальное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Энергия», Татищевский район;
13. Общество с ограниченной ответственностью «Дорожное предприятие № 6», Саратовский район;
14. Общество с ограниченной ответственностью «Родина», Перелюбский район;
15. Общество с ограниченной ответственностью «Роща», Базарно-Карабулакский район;
16. Общество с ограниченной ответственностью «Саратовский электромеханический завод РЭМО»;
17. Ровенская районная организация Саратовской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
18. Татищевский муниципальный район.
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