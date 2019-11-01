Проблемный дом на Бардина должны сдать к 25 ноября

СЕГОДНЯ 16:44 2019-11-01T16:58:44+03:00

Бусаргин поручил собраться после праздников и обсудить возникшие проблемы

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Жилой дом на улице Бардина, 10 в Саратове должен быть сдан к 25 ноября.

Об этом сообщил на совещании с обманутыми дольщиками, которое традиционно прошло в пятницу в региональном правительстве, замглавы администрации Саратова Антон Корнеев.

Дом строили более 13 лет, сейчас работы на объекте ведет АО «Саратовоблжилстрой». Генеральный директор предприятия Леонид Писной попросил «более конструктивной позиции от СПГЭС». По его словам, организация требует согласовать прокладку кабеля, которой занимался еще прошлый застройщик.

Зампред правительства Роман Бусаргин поручил собраться 5 ноября в Минстрое всем заинтересованным и найти пути скорейшего законного решения.

ИСТОЧНИК KP.RU