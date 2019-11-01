2019-11-01T16:55:14+03:00
Общество

«Т Плюс» затянуло сроки сдачи проблемного дома на Первомайской

Компания не проводит необходимых работ
Екатерина Семенова
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Сегодня, 1 ноября в Саратове состоялось традиционное совещание с обманутыми дольщиками.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», было отмечено, что сдачу проблемного дома на улице Первомайская (ООО «Стройлюкс») задерживают так и не начавшиеся работы компании «Т Плюс».

Зампред Бусаргин поинтересовался, в чем проблемы. Как сообщил представитель компании, сами они необходимые для сдачи дома работы не производят, нужен подрядчик. Его они ищут через конкурсные процедуры. Первый конкурс не состоялся, сейчас проведен второй, подрядчик определен, но с ним еще не заключен договор.

- В чем проблемы? Пусть выходит после праздников, 5 ноября, и начинает работы. У нас срок сдачи этого дома был до конца ноября, — напомнил Роман Бусаргин.

Сейчас, из-за конкурсов «Т Плюс», срок сдачи сдвинулся на 25 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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