В понедельник в Саратове изменится движение двух автобусов
В Саратове 4 ноября, в День народного единства, из-за Крестного хода изменится движение двух маршрутов общественного транспорта.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, с 10:30 до 14:30 по Чернышевского — от 1-го Гвоздильного проезда до Московской — пройдет пешая колонна, движение на это время будет закрыто.
Так, маршрутка №33 в сторону Музейной площади будет ехать по Московской, Чернышевского, Челюскинцев, Мичурина, снова по Московской и далее по стандартной схеме. Маршрут №42 также в сторону Музейной площади будет ехать по Чернышевского, Челюскинцев, Мичурина, Московской, опять по Чернышевского и далее как обычно.
ИСТОЧНИК KP.RU