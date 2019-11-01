В понедельник в Саратове изменится движение двух автобусов

СЕГОДНЯ 16:25 2019-11-01T16:25:31+03:00

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В Саратове 4 ноября, в День народного единства, из-за Крестного хода изменится движение двух маршрутов общественного транспорта.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, с 10:30 до 14:30 по Чернышевского — от 1-го Гвоздильного проезда до Московской — пройдет пешая колонна, движение на это время будет закрыто.

Так, маршрутка №33 в сторону Музейной площади будет ехать по Московской, Чернышевского, Челюскинцев, Мичурина, снова по Московской и далее по стандартной схеме. Маршрут №42 также в сторону Музейной площади будет ехать по Чернышевского, Челюскинцев, Мичурина, Московской, опять по Чернышевского и далее как обычно.

ИСТОЧНИК KP.RU