В Третьяковской галерее представили работы юных саратовских художниц

СЕГОДНЯ 16:23 2019-11-01T16:40:17+03:00

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МТС, крупнейший российский телекоммуникационный оператор и поставщик цифровых услуг, и Государственная Третьяковская галерея объявляют об открытии специальной экспозиции в рамках благотворительного проекта «Поколение М». Главный музей национального искусства России представит работы юных художников со всей страны, победителей масштабного интернет-конкурса, в число которых вошли и две школьницы из Саратовской области — Мария Махновец и Анастасия Герасимова.

Специальная экспозиция будет работать в здании Новой Третьяковки в течение месяца параллельно с выставкой Василия Поленова. Произведения этого выдающегося пейзажиста вдохновили школьников на создание собственных работ. В течение учебного года на сайте благотворительного проекта МТС «Поколение М» — pokolenie.mts.ru — дети от 11 до 18 лет из всех регионов России бесплатно учились изобразительному искусству у педагогов Третьяковской галереи с помощью видео мастер-классов и создавали свои пейзажные работы для участия в большом творческом соревновании. Из тысяч направленных на конкурс изображений специалисты музея выбрали 19 лучших работ. Победителями стали ребята разных возрастов из 16 населенных пунктов России: от столицы до небольших городов. В число победителей вошли как воспитанники региональных художественных школ со специальной подготовкой, так и дети, которые учились рисунку самостоятельно.

Среди лучших работ «Поколения М», выбранных для специальной экспозиции Третьяковской галереи, можно увидеть зарисовку летнего променада по пешеходной улице школьницы из Аткарска, 16-летней Анастасии Герасимовой, и узнаваемый вид исторического центра Саратова, запечатленный ученицей художественной студии при Радищевском музее, 15-летней Марией Махновец.

- Наш проект «Поколение М», объединяющий современные технологии и многолетнюю экспертизу мастеров культуры и искусства, уже не первый год дает равные возможности бесплатно учиться и развивать свои творческие навыки миллионам детей как из глубинки, так и из крупных городов. Я очень рад, что школьники из Саратовской области не только постоянно участвуют в «Поколении М», но и регулярно занимают в нем призовые места, — отметил технический директор МТС в Саратовской области Дмитрий Жуков.

- Уже третий год совместно с МТС мы реализуем благотворительный проект «Поколение М», и наш опыт подтверждает, что цифровые инструменты позволяют не только сделать образовательные программы доступными даже в самых удаленных регионах России, но и вовлечь молодую аудиторию, которая особенно живо реагирует на то, что происходит в сети. Каждый год мы получаем все больший отклик от участников, и видим среди них авторов с высоким потенциалом. Надеемся, что для ребят-победителей проект станет мощным стимулом для дальнейшего развития и поможет в будущем на их творческом пути, — рассказала генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

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МТС и Третьяковская галерея совместно работают в направлении творческого развития детей и подростков в регионах России в рамках заключенного в 2017 году соглашения о сотрудничестве. Пейзажная экспозиция «Поколения М» стала вторым из реализованным проектов. Первым выставочным проектом стала экспозиция «Авангардист Поколения М», которая была открыта в 2018 году и продемонстрировала работы 20 юных художников России.

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Победители художественного конкурса «Поколение М» от МТС и Третьяковской галереи, 2019 год:

Леонид Пшенов, 12 лет, Новосибирская область, Новосибирск,

Мария Махновец, 15 лет, Саратовская область, Саратов,

Валерия Маркина, 14 лет, Брянская область, Брянск,

Анастасия Герасимова, 16 лет, Саратовская область, Аткарск,

Алина Беляева, 14 лет, Оренбургская область, Орск,

Асия Муратова, 16 лет, Республика Башкортостан, Уфа,

Мария Абрамова, 14 лет, Брянская область, Брянск,

Артем Суханов, 17 лет, Владимирская область, Александров,

Арина Хусаинова, 18 лет, Республика Карелия, Сортавала,

Дарья Мироненко, 19 лет, Воронежская область, Воронеж,

Аделина Хохлова, 15 лет, Кемеровская область, Кемерово,

Елизавета Уракова, 18 лет, Чувашская республика, Чебоксары,

Карина Монахова, 18 лет, Пермский край, Пермь,

Татьяна Гнатенко, 16 лет, г. Москва,

Дарья Пчелинцева, 16 лет, Пензенская область, Нижний Ломов,

Сергей Калягин, 17 лет, Самарская область, Самара,

Анастасия Депутатова, 17 лет, Оренбургская область, Орск,

Арина Наумова, 15 лет, Омская область, Омск,

София Малышева, 14 лет, Самарская область, Самара.

СПРАВКА

О проекте «Поколение М»

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальных творческих площадках проекта — сайте pokolenie.mts.ru, в группе в «ВКонтакте» и на странице в Instagram — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входит больше 150 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, Борис Грачевский и «Ералаш», студия «Непоседы» и другие. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС.

При этом МТС использует инновационные механизмы филантропии, создавая в России массовое движение юных благотворителей. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 18 млн рублей, которые направлены на 57 детских операций.

Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М» подтверждено рядом статусных, в том числе международных премий. Проект стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации» и других.

ИСТОЧНИК KP.RU