Саратовца признали виновным в убийстве отца топором

СЕГОДНЯ 16:20 2019-11-01T16:28:59+03:00

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Суд признал 30-летнего жителя Фрунзенского района Саратова виновным в убийстве своего 57-летнего отца.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, они жили вместе в доме на 12-м Шелковичном проезде. Так, 25 июня старший из мужчин вернулся с работы, прихватив по дороге алкоголь к ужину.

Родственники начали пить, после чего 57-летний гражданин начал критиковать свою бывшую жену. Его сын встал на защиту своей матери, но получил в ответ только оскорбления.

Мужчины разошлись по разным комнатам, однако сын не смог принять услышанные слова. Он ворвался в комнату к отцу и начал наносить ему удары топором. После этого гражданин схватил нож и стал полосовать родителя.

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Когда мужчина умер, его убийца смыл с себя кровь, выбросил топор в водоем, который расположен около дома, и позвонил родственникам. Злоумышленник рассказал, что он якобы только что вернулся домой и застал такую картину.

Еще до начала следствия преступник признал свою вину. Теперь он проведет 9,5 года в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU