2019-11-01T16:28:59+03:00
Происшествия

Саратовца признали виновным в убийстве отца топором

Гражданин отреагировал на оскорбления в адрес матери
Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Суд признал 30-летнего жителя Фрунзенского района Саратова виновным в убийстве своего 57-летнего отца.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, они жили вместе в доме на 12-м Шелковичном проезде. Так, 25 июня старший из мужчин вернулся с работы, прихватив по дороге алкоголь к ужину.

Родственники начали пить, после чего 57-летний гражданин начал критиковать свою бывшую жену. Его сын встал на защиту своей матери, но получил в ответ только оскорбления.

Мужчины разошлись по разным комнатам, однако сын не смог принять услышанные слова. Он ворвался в комнату к отцу и начал наносить ему удары топором. После этого гражданин схватил нож и стал полосовать родителя.

.

.

Когда мужчина умер, его убийца смыл с себя кровь, выбросил топор в водоем, который расположен около дома, и позвонил родственникам. Злоумышленник рассказал, что он якобы только что вернулся домой и застал такую картину.

Еще до начала следствия преступник признал свою вину. Теперь он проведет 9,5 года в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хэллоуин под Саратовом поймали двух мужчин с окровавленным топором
На Доску почета Саратовской области занесены 17 человек и 18 предприятий
Проблемный дом на Бардина должны сдать к 25 ноября
Дерево изо льда на Топольчанской: «Т Плюс» выехало на место своего «арт-объекта»
«Т Плюс» затянуло сроки сдачи проблемного дома на Первомайской
В понедельник в Саратове изменится движение двух автобусов
В Третьяковской галерее представили работы юных саратовских художниц
В Саратове задержаны молодые и влюбленные наркодилеры
Николай Панков поздравил аграриев Ершовского района с Днем сельского хозяйства
На праздники в Саратове будут ловить нетрезвых водителей
В Саратовской области появятся турецкие орехи
Водителей Саратова призывают менять резину
Саратовская область получит половину средств для решения проблемы обманутых дольщиков
Лицеистов из Краснокутского района недокармливали
В Саратове на ходу расцепились вагоны трамвая
В Саратове прошел Большой этнографический диктант
В Саратовской области пройдет «Суббота Доноров»
Полиция задержала девочку из Саратова с наркотиками
Саратовские конькобежцы взяли призовые места чемпионата России
Саратовец отдал 50 тыс. рублей долгов по налогам ради поездки за границу
В Заводском районе до конца года появятся новый водопровод и канализационный коллектор
В Саратове 54-летний мужчина заманивал жертв через соцсети, насиловал и снимал порно
Две улицы в Кировском районе Саратова остались без воды
Панков: Проекты Володина всегда дают импульс развития району