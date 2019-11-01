2019-11-01T16:14:24+03:00
Происшествия

В Саратове задержаны молодые и влюбленные наркодилеры

Пара планировала сбыт наркотиков в крупном размере
Дарья Вострикова
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В Кировском районе Саратова задержаны 17-летняя девушка и ее 26-летний сожитель, которые планировали заняться наркоторговлей.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, в октябре 2019 года граждане приобрели через интернет запрещенные вещества синтетического и растительного происхождения, чтобы их продавать.

Часть наркотиков они хранили на съемной квартире в Кировском районе, где расфасовывали их на дозы, чтобы потом продавать, а некоторую часть «дури» носили с собой.

Полицейские узнали о незаконном намечающемся семейном бизнесе пары и задержали торговцев 29 октября.

При себе и в квартире у граждан нашли наркотики, продать которые те не успели.

Мужчина взят под стражу, девушка осталась на воле под подпиской о невыезде.

Расследование дела набирает ход.

ИСТОЧНИК KP.RU

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