В Саратове задержаны молодые и влюбленные наркодилеры
В Кировском районе Саратова задержаны 17-летняя девушка и ее 26-летний сожитель, которые планировали заняться наркоторговлей.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, в октябре 2019 года граждане приобрели через интернет запрещенные вещества синтетического и растительного происхождения, чтобы их продавать.
Часть наркотиков они хранили на съемной квартире в Кировском районе, где расфасовывали их на дозы, чтобы потом продавать, а некоторую часть «дури» носили с собой.
Полицейские узнали о незаконном намечающемся семейном бизнесе пары и задержали торговцев 29 октября.
При себе и в квартире у граждан нашли наркотики, продать которые те не успели.
Мужчина взят под стражу, девушка осталась на воле под подпиской о невыезде.
Расследование дела набирает ход.
ИСТОЧНИК KP.RU