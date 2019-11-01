Николай Панков поздравил аграриев Ершовского района с Днем сельского хозяйства

СЕГОДНЯ 15:51 2019-11-01T15:52:59+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков встретился в Ершовском доме культуры с тружениками села и ветеранами сельскохозяйственной отрасли. После завершения уборки урожая аграрии отметили свой профессиональный праздник, поговорили о достижениях и проблемах.

По общему мнению, год выдался неплохой, в хозяйствах района уровень производства мяса, молока и яиц превысил прошлогодний. Выполнен план по уборке зерновых и зернобобовых культур, а план по заготовке сена для скота даже перевыполнен.

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Обсудили не только успехи, но и проблемы, волнующие сельских жителей. Развитие социальной инфраструктуры, заработная плата, нехватка кадров — все эти острые вопросы не остались без внимания.

Передовикам сельского хозяйства Ершовского района Николай Панков вручил подарки и благодарственные письма за добросовестный труд и высокий профессионализм. В их числе работники сельхозпредприятий «Декабрист», «Урожай-1», СПК имени Энгельса, КФХ Н. Н. Белохвостова.

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- Спасибо работникам сельского хозяйства за то, что каждый день, несмотря на погодные условия, полностью отдаете силы родной земле. Мы гордимся нашими ветеранами отрасли, целинниками. Своим трудолюбием и терпением вы создавали фермерские хозяйства, внедряли современные технологии и добивались высоких урожаев.

Недавно Госдума приняла в первом чтении федеральный бюджет на три года. По инициативе Вячеслава Володина, должны увеличиться расходы на программу комплексного развития сельских территорий. Сократится трудовая неделя для сельских женщин. Спикер хорошо знает проблемы аграриев, добивался погектарной поддержки и компенсаций роста цен на ГСМ, — сказал Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU