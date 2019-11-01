2019-11-01T15:46:28+03:00
Общество

В Саратовской области появятся турецкие орехи

Разрешен ввоз саженцев
Дарья Вострикова
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Управление Россельхознадзора по Саратовской области в соответствии с письмом федерального ведомства сообщает, что предприниматель из села Пролетарское может привезти в страну саженцы орехов из-за границы.

Как рассказали «КП-Саратов» в Россельхознадзоре, разрешен ввоз 22,5 тыс. штук саженцев сорта Чандлер и 2.5 тыс. штук посадочного материала сорта Франкет из турецкого питомника Can Fidancilik Sanayi Ve Ticaret Limited sirketi (Ihsaniye Mah. Yonca Sok. № 27/A, Bandirma/Balikesir/Bandirma, Turkey).

Также разрешен ввоз ООО «Агросоюз «Стандарт» из села Гизель 15 тыс. штук саженцев грецкого ореха сорта Чандлер из турецкого питомника Mustafa Kurnaz — Emir Fidancilik (Wal Tree) (Yenice Mahallesi Yenice Sokak №: 104/2/Bandirma/Balikesir/Turkey).

Решение будет приниматься по результатам лабораторной экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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