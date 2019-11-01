2019-11-01T15:44:24+03:00
Происшествия

Водителей Саратова призывают менять резину

Нужно быть более внимательным на дорогах
Дарья Вострикова
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Госавтоинспекция Саратова обратилась к местным водителям с призывом изменить свой стиль вождения в связи с изменениями погоды.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГИБДД, обычно в холода темнеет раньше, осадков становится больше, что может послужить причиной для аварий.

Граждан призывают вести аккуратно автомобиль, перестраховываться перед каждым перестроением, не превышать скорость, избежать ненужных маневров.

Особо внимательным нужно быть на пешеходном переходе, а именно снизить скорость и пропустить людей.

Пешеходам следует надевать одежду со световозвращающими элементами.

Кроме того, нужно не забыть «переобуть» свою машину в зимнюю резину, чтобы не возникло заносов и других неприятных ситуаций, проверить исправность электропроводки в машине, заряд аккумулятора и особенно работу световых приборов, стеклоочистителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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