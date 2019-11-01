Лицеистов из Краснокутского района недокармливали

СЕГОДНЯ 15:26 2019-11-01T15:39:26+03:00

Порции любой еды для них были меньше норматива

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Прокуратура Краснокутского района выявила нарушения исполнения законодательства в части организации питания в образовательном учреждении.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, учащиеся политехнического лицея 11 лет и старше недополучали еду.

Так, масса порции картофельного пюре составляла 150 граммов вместо нормы 180-230; рыбы запеченной — 50 граммов вместо нормы 100-120; плова — 150 граммов вместо нормы 200-250; овощного рагу — 150 граммов вместо 200-250; салата — 50 граммов вместо 100-150.

В адрес директора внесли представление, после чего нарушения были устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU