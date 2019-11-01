В Саратове на ходу расцепились вагоны трамвая
Инцидент произошел у гимназии №108
Фото из соцсетей
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В Саратове сегодня, 1 ноября, на ходу расцепились два трамвайных вагона в сцепке.
Фото из соцсетей
Как рассказал очевидец Вадим Егерев в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел на маршруте №3 у остановки «Гимназия №108» в Ленинском районе.
Фото из соцсетей
Комментаторы поста не удивились происшествием, некоторые уверены, что в механизме была неисправность.
ИСТОЧНИК KP.RU