В Саратове прошел Большой этнографический диктант

СЕГОДНЯ 15:16 2019-11-01T15:37:34+03:00

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1 ноября во всех регионах России состоялась Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант». Проведение акции приурочено ко Дню народного единства.

В России масштабная акция проводится уже четвертый год подряд с целью оценки этнографической грамотности населения. Проведение Диктанта не только позволит провести своеобразный мониторинг компетентности, но и привлечет внимание к этнографии как науке и еще раз поможет продемонстрировать, что многонациональность и поликультурность нашей страны — это источник нашей силы и конкурентоспособности.

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Организаторами Диктанта выступают Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики. Партнером Диктанта выступает Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

Одной из региональных площадок стал Поволжский институт управления имени П. А. Столыпина РАНХиГС. На площадке ПИУ РАНХиГС проверили свои знания более 60 человек. С приветственным словом к собравшимся обратился начальник отдела ПИУ РАНХиГС Олег Абакумов, высказав уверенность в том, что у участников появится желание изучать свои корни, традиции предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом.

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Всем желающим, кто по каким-либо причинам не смог проверить свои знания, на официальном сайте «Большого этнографического диктанта» www.miretno.ru организовано онлайн-тестирование до 4 ноября.

Результаты диктанта будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 10 ноября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU