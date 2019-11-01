В Саратовской области пройдет «Суббота Доноров»

СЕГОДНЯ 15:11 2019-11-01T15:35:49+03:00

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В Саратовской области завтра, 2 ноября, региональный Минздрав организовывает акцию «Суббота Доноров».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения, проведение мероприятия стало традицией. Так, каждую первую субботу месяца в течение года станция переливания крови открывает свои двери в выходные дни для приема доноров, особенно это удобно для тех, кто не может сделать этого в будний день.

Донором крови и ее компонентов может быть каждый дееспособный гражданин в возрасте от 18 лет, прошедший медицинское обследование. Принимать граждан будут с 8:00 до 13:00 на Гвардейской улице, 27 — в областной станции переливания крови.

ИСТОЧНИК KP.RU