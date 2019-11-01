Полиция задержала девочку из Саратова с наркотиками

СЕГОДНЯ 15:07 2019-11-01T15:11:01+03:00

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Прокуратура Саратовской области организовала проверку по факту задержания с наркотическим средством несовершеннолетней.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, 29 октября у Саратова задержали 17-летнюю девушку, у которой изъяли наркотики.

Возбуждено уголовное дело, стражам порядка предстоит узнать, в каких условиях жил и воспитывался подросток, после чего будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU