Полиция задержала девочку из Саратова с наркотиками
Проводится проверка
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Прокуратура Саратовской области организовала проверку по факту задержания с наркотическим средством несовершеннолетней.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, 29 октября у Саратова задержали 17-летнюю девушку, у которой изъяли наркотики.
Возбуждено уголовное дело, стражам порядка предстоит узнать, в каких условиях жил и воспитывался подросток, после чего будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
ИСТОЧНИК KP.RU