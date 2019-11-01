Саратовские конькобежцы взяли призовые места чемпионата России

СЕГОДНЯ 15:04 2019-11-01T15:10:21+03:00

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С 31 октября по 3 ноября в конькобежном центре «Коломна» идет чемпионат России на отдельных дистанциях по скоростному бегу на коньках.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, соревнования проходят в олимпийских видах программы, а также в командном спринте, который дебютировал в программе чемпионатов мира в сезоне-2018/2019.

В первый день состязаний саратовские спортсмены взяли несколько призовых мест.

Так, Данила Семериков стал четвертым, Даниил Чмутов взял 17-е место за пройденные 5 км, Антон Борисенко получил 19-е место на дистанции в 500 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU