2019-11-01T15:00:41+03:00
Происшествия

Саратовец отдал 50 тыс. рублей долгов по налогам ради поездки за границу

Мужчине запретили покидать страну
Дарья Вострикова
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Житель Фрунзенского района Саратова оплатил 50 тыс. рублей налоговых задолженностей ради поездки за границу.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, в отношении неплательщика возбудили четыре исполнительных производства. Гражданин знал об этом, но отдавать деньги не торопился.

Следующей принятой мерой стал запрет на выезд из страны. Мужчина собирался на отдых за границей, когда узнал об ограничении, явился в районный отдел и погасил задолженность в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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