В Заводском районе до конца года появятся новый водопровод и канализационный коллектор

СЕГОДНЯ 14:41 2019-11-01T14:59:26+03:00

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В рамках инвестиционной программы «Концессии водоснабжения — Саратов» проводят поэтапное обновление и реконструкцию сетей и сооружений городского водокомплекса. До конца 2019 ООО «КВС» планирует завершить строительство двух объектов программы: строительство нового водовода по улице Огородная и канализационного коллектора через овраг Крутенький. Прежние коммуникации по данным адресам исчерпали свой эксплуатационный ресурс, вследствие чего принято решение о включении их в инвестиционную программу компании.

Напоминаем, на участке по улице Огородная от жилого дома №60 до улицы 7-я Нагорная и по 7-й Нагорной до жилого дома №101 в общей сложности будет обновлено более 1 км сетей большого диаметра (1 тыс. мм). Монтаж выполняется траншейным способом. Используются современные материалы (полиэтиленовая труба, отвечающая всем нормативным требованиям), осуществляется обустройство колодцев. По данному водопроводу осуществляется подача ресурса более чем 130 тыс. абонентам. Только за последние два года на данном участке произошло более 45 повреждений. Срок службы нового объекта составит не менее 50 лет.

Протяженность реконструируемого участка канализационного трубопровода диаметром 1 тыс. мм, расположенного в Заводском районе, составит порядка 70 метров. Работы ведутся на действующем коллекторе, обеспечивающем водоотведение Октябрьского и Заводского районов, через овраг Крутенький по эстакаде. Предусмотренные проектом работы и материалы направлены на предотвращение протечки стоков и их полную транспортировку на очистные сооружения. Особенность работ заключается в том, что все мероприятия проводятся без остановки объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU