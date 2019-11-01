Две улицы в Кировском районе Саратова остались без воды

СЕГОДНЯ 14:09 2019-11-01T14:53:45+03:00

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Сегодня, 1 ноября, в Кировском районе Саратова ряд улиц остался без воды.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения коснулись четной стороны Соколовой улицы на участке от Рахова до Вольской, а также в частном секторе четной стороны улицы Чапаева от Большой Горной до Соколовой.

Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00, как только будут закончены работы на водопроводе.

Подвоз воды организован на пересечении улиц Чапаева и Соколовой, а с 14:00 — на перекрестке Соколовой и Пугачева.

ИСТОЧНИК KP.RU