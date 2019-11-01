Без воды остались два района Саратова

СЕГОДНЯ 13:42 2019-11-01T14:51:56+03:00

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Сегодня, 1 ноября, без воды остались жители улицы Исаева, 1 и 2-го проездов Скоморохова в Волжском районе Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», подвоз воды организован по адресам: Исаева, 32 с 14:00 и Исаева, 21 с 15:00.

Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00.

Кроме того, без воды остались жители улицы Ламповая, 4/1 и 4а/1, а также Осенней, 4, 4а, 6, 6а и 8.

Водоснабжение обещают вернуть ориентировочно до 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU