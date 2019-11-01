2019-11-01T14:51:09+03:00
Происшествия

В Вольске будут судить трех пенсионерок-мошенниц из драмтеатра

Следствие считает, что они заставляли работников брать кредиты и присваивали деньги
Екатерина Семенова
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В Саратовской области в суд направлено уголовное дело по факту мошенничества и растраты в Драматическом театре Вольска.

Как сообщает Генеральная прокуратура, на скамье подсудимых окажутся три женщины от 61 до 73-х лет.

Следствие считает, что с 2010 по 2018 годы директор театра, ведущий экономист и кассир вступили в преступный сговор. Они вынуждали работников учреждения и своих знакомых оформлять кредиты. При этом женщины уверяли, что средства пойдут на выплату зарплаты, хотя на самом деле тратили их на другие цели, например, гасили долги по более ранним кредитам, полученным из Минкульта.

Кроме того, женщины фиктивно трудоустраивали граждан, получая за них деньги. Еще одним эпизодом является то, что по кассе не проводилась выручка от продажи билетов.

Общая сумма похищенных у граждан средств составила 12,3 млн рублей, а у министерства культуры — более 13,1 млн рублей.

На время суда имущество обвиняемых на сумму более 27,5 млн рублей было арестовано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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