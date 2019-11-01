Саратовские таможенники изъяли контрафактные «Лабутены» и «Найки» из Киргизии
Сотрудники Саратовской таможни за девять месяцев 2019 года изъяли свыше 66 тыс. единиц подделок.
Всего специалисты досмотрели 1 374 грузовика, каждый десятый из которых вез запрещенную продукцию.
На таможенном складе региона покоятся киргизские «Лабутены», поддельные «Найки», «Шанельки» и куклы Barbie. Эта продукция хранится до решения суда, что с ней делать после этого, решает Росимущество. Однако контрафакт уничтожают в любом случае.
Выявить нарушителей помогли оперативные подразделения, которые представляют собой «КамАЗы» с удобствами и кабинетами.
Такие посты созданы 18 марта для контроля российских границ с Республикой Беларусь и Казахстаном.
ИСТОЧНИК KP.RU