2019-11-01T14:38:44+03:00
Общество

Саратовские таможенники изъяли контрафактные «Лабутены» и «Найки» из Киргизии

За девять месяцев 2019 года изъяли свыше 66 тыс. подделок
Дарья Вострикова
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Сотрудники Саратовской таможни за девять месяцев 2019 года изъяли свыше 66 тыс. единиц подделок.

Всего специалисты досмотрели 1 374 грузовика, каждый десятый из которых вез запрещенную продукцию.

На таможенном складе региона покоятся киргизские «Лабутены», поддельные «Найки», «Шанельки» и куклы Barbie. Эта продукция хранится до решения суда, что с ней делать после этого, решает Росимущество. Однако контрафакт уничтожают в любом случае.

Выявить нарушителей помогли оперативные подразделения, которые представляют собой «КамАЗы» с удобствами и кабинетами.

Такие посты созданы 18 марта для контроля российских границ с Республикой Беларусь и Казахстаном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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