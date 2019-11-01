КСП требует от школ платить за коммунальные услуги после визитов сотрудников музея

СЕГОДНЯ 12:49 2019-11-01T14:36:00+03:00

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Депутат Государственной думы России Ольга Баталина удивилась выводам Контрольно-счетной палаты в Энгельсском районе.

- Думала, меня уже трудно удивить решениями местной власти. Сегодня это удалось сделать... Контрольно-счетной палате Энгельсского района, — написала Ольга Баталина на своей странице в Facebook.

Она рассказала, что с этой проблемой к ней обратилась Наталья Мещерякова, директор замечательного музея Льва Кассиля. Оказалось, что КСП требует оплачивать коммунальные услуги, включая отопление и вывоз мусора, за посещение образовательных учреждений сотрудниками музея.

- В Энгельсском районе Контрольно-счетная палата всерьез считает, что пройтись по школьным коридорам и постоять перед детьми в школьном классе для музея не что иное, как безвозмездное пользование муниципальным имуществом и требует договора, что само по себе уже абсурд. Но на этом не все — по Бюджетному кодексу в этом случае надо посчитать и уплатить коммунальные расходы за пользование таким имуществом, включая отопление и вывоз мусора, — возмутилась депутат Госдумы.

Особенно она отметила тот факт, что несколько директоров школ после аналогичных проверок со стороны КСП вынуждены были заплатить штрафы.

Ольга Баталина намерена встретиться с руководителем областной Счетной палаты Сергеем Харченко и «разобраться в этом неуемном служебном рвении местных коллег».

ИСТОЧНИК KP.RU