2019-11-01T14:34:32+03:00
Общество

Энгельсским автобусам хотят запретить ездить по Московской

По мнению депутатов, этот транспорт создает проблемы для всего потока
Дарья Вострикова
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На заседании комиссии по промышленности, транспорту, связи и торговле депутат Виктор Марков предложил разгрузить улицу Московская от энгельсских автобусов. По его мнению, именно на этой улице работают только покровские перевозчики, забирая лучшие маршруты, из-за чего страдает все движение по главной транспортной артерии города.

Депутат Дмитрий Кудинов высказал аналогичное мнение. Народный избранник указал на обилие транспорта на Московской улице, при этом саратовские троллейбусы движутся очень медленно, а автобусы могут позволить себе выехать на «встречку».

Представитель Минтранса Владислав Савонин отметил, что изменить движение автобуса может только сам перевозчик. Однако договоры по маршрутам могут считаться заключенными пожизненно, поскольку конкурсы автоматически продлеваются каждые пять лет.

Городские депутаты решили провести круглый стол для обсуждения этих проблем и создать специальную рабочую группу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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